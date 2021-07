EM-Halbfinale: Keine dänischen Fans dürfen nach London

Mo, 05.07.2021, 12.02 Uhr

Die dänischen Fans müssen gegen England in ihrem ersten EM-Halbfinale seit 1992 in der Heimat bleiben. Das entschied das dänische Außenministerium. So wird es wohl in Kopenhagen wieder ein großes rot-weißes Fanfest geben.