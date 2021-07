Neuer Hertha-Job weckt Bobics "Lebensgeister"

Mo, 05.07.2021, 14.03 Uhr

Bundesligist Hertha BSC kann sich über einen weiteren Geldregen freuen. Wie die Hauptstädter am Montag bestätigten, ist die ausstehende Rate von Investor Lars Windhorst in Höhe von 35 Millionen Euro eingegangen. Das freut auch den neuen Sport-Geschäftsführer Fred Bobic, der trotzdem mit einem weisen Auge auf die Finanzen schauen will.