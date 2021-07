Angelique Kerber steht im Halbfinale von Wimbledon

Di, 06.07.2021, 17.16 Uhr

Angelique Kerber ist in Wimbledon nach der nächsten souveränen Vorstellung nur noch zwei Schritte vom erneuten Titelgewinn entfernt. Die Siegerin von 2018 bezwang am Dienstag die Tschechin Karolina Muchova hochverdient mit 6:2, 6:3 und zog zum vierten Mal ins Halbfinale im All England Club ein.