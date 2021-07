Keine Zuschauer bei Olympischen Spielen in Tokio

Do, 08.07.2021, 15.54 Uhr

Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne Zuschauer statt. Darauf verständigten sich die Organisatoren am Donnerstagabend. Die Entscheidung fiel, nachdem die japanische Regierung den nächsten Notstand ausgerufen hatte. Zuletzt waren die Coronainfektionen in Tokio wieder gestiegen.