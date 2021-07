Das große EM-Finale: Wer spielt? Wer überträgt? Wer gewinnt?

Italien und England haben es geschafft - beide Nationalmannschaften spielen an diesem Sonntag ab 21.00 Uhr um den EM-Titel. Der Weg ins Endspiel von London war weit.

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich nach einer Niederlage gegen England schon im Achtelfinale verabschiedet. Deutsche Fans dürften deshalb nur vereinzelt ins Wembley-Stadion kommen, daheim einschalten werden aber wohl wieder Millionen.

Wer überträgt die Partie in Deutschland?

Im frei empfangbaren Fernsehen ist das Endspiel im ZDF zu sehen. Wie alle Partien dieser EM überträgt zudem Magenta TV das Finale kostenpflichtig über das Internet. Im ZDF kommentiert Oliver Schmidt, beim Telekom-Angebot kommt Wolff Fuss zum Einsatz.

Wie viele Zuschauer werden im Stadion sein?

Die britische Regierung hat die Erlaubnis für die Auslastung von etwa 75 Prozent der Stadionkapazität gegeben. Wie schon in beiden Halbfinals dürfen deshalb rund 60.000 Menschen ins Wembley-Stadion. Bei der Partie der Italiener gegen Spanien waren es etwas weniger, bei dem Halbfinale der Engländer gegen Dänemark etwas mehr. Der italienische Verband bekam gut 10.000 Tickets zugesprochen, 1000 Fans aus Italien dürfen einreisen.

Entspricht die Zulassung den Corona-Regeln?

In Großbritannien wird anders mit der Pandemie umgegangen. Dank hoher Impfquote vertraut die Regierung darauf, dass steigende Infektionszahlen nicht zu steigenden schweren Krankheitsverläufen führen. Im Alltag ist kaum noch wahrzunehmen, dass die Briten auf Abstandsregeln achten, auch Masken werden seltener getragen. Den großen Ansturm auf Flüge von Italien nach London hat es aber nicht gegeben. Bis auf die 1000 erlaubten Fans müssen alle Einreisenden für fünf Tage in Quarantäne, was die Teilnahme am Finale ausschließt.

Welcher Schiedsrichter kommt zum Einsatz?

Der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers (48) leitet das Finale. Unterstützt wird der erfahrene Top-Referee vom deutschen Videoassistenten Bastian Dankert (41). Für Kuipers ist es der vierte Einsatz bei dieser EM, er ist der erste Niederländer, der ein Europameisterschafts-Endspiel pfeift.

Wer gewinnt?

Im Gegensatz zu England hat Italien auch alle drei Gruppenspiele gewonnen, die Briten haben dafür im gesamten Turnier bislang nur ein Gegentor kassiert. Die Squadra Azzurra setzt auf Powerfußball, die Engländer hoffen auch auf die Unterstützung ihrer Tausenden Fans in Wembley. "Wir denken nur daran, Fußball zu spielen, Spaß zu haben und mit Begeisterung auf den Platz zu gehen. Der Rest ist nur Geschwätz", sagte der italienische Innenverteidiger Leonardo Bonucci am Freitag. Zu Gewinnen gibt es auch Geld: Von den insgesamt rund 331 Millionen Euro Preisgeld bekommt der Sieger alleine für den Finaltriumph acht Millionen, der Verlierer fünf.

Die bisherigen Spiele der Finalisten:

Runde Italien England Gruppenphase 3:0 (0:0) gegen die Türkei 1:0 (0:0) gegen Kroatien 3:0 (1:0) gegen die Schweiz 0:0 gegen Schottland 1:0 (1:0) gegen Wales 1:0 (1:0) gegen Tschechien Achtelfinale 2:1 (0:0, 0:0) n.V. gegen Österreich 2:0 (0:0) gegen Deutschland Viertelfinale 2:1 (2:1) gegen Belgien 4:0 (1:0) gegen die Ukraine Halbfinale 4:2 (1:1, 1:1, 0:0) i.E. gegen Spanien 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen Dänemark

