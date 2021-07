Herzen in Manchester: Welle der Solidarität für Marcus Rashford

Di, 13.07.2021, 20.37 Uhr

Nach rassistischen Anfeindungen in den Sozialen Netzwerken hat Marcus Rashford in seiner Heimat Manchester eine Welle der Solidarität erfahren. Etliche Menschen setzten an einem großen Wandgemälde, das Rashford zeigt, ein Zeichen gegen Rassismus - mit unzähligen Herzen und Grußbotschaften.