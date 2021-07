RB-Neuzugang Silva zu Meisterschaft: "Keine Grenzen setzen"

Fr, 23.07.2021, 18.22 Uhr

Leipzig-Neuzugang André Silva stürmte in der vergangenen Saison für Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt und erzielte dort 28 Treffer. An diese Leistung will er bei seinem neuen Arbeitgeber anknüpfen. Als Vorbild kann es für den Portugiesen nur einen geben.