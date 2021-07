Flüchtlingsteam: Gewichtheber aus Kamerun lebt Olympia-Traum

Fr, 30.07.2021, 06.43 Uhr

Sieben Jahre nachdem sich Cyrille Tchatchet II obdach- und mittellos auf den Straßen in Großbritannien wiedergefunden hat, geht für den Flüchtling aus Kamerun der Olympia-Traum in Erfüllung. Der Gewichtheber geht am Samstag für das IOC-Flüchtlingsteam an den Start.