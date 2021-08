Verletzungsdrama beim Karate: Gold-Traum für Horne geplatzt

Sa, 07.08.2021, 12.50 Uhr

Schock für Topfavorit Jonathan Horne bei den Olympischen Spielen in Tokio: Der Karate-Weltmeister schied in seinem zweiten Vorrunden-Kampf mit einer schweren Ellbogen-Verletzung aus. Damit ist der Gold-Traum des 32-Jährigen geplatzt. Doppelt bitter: Karate ist in Paris 2024 nicht mehr olympisch.