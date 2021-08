Saison-Aus für Nadal: Superstar muss auf US Open verzichten

Fr, 20.08.2021, 14.29 Uhr

Saison-Aus für Rafael Nadal. Der 35-Jährige musste auf Grund seiner hartnäckigen Fußverletzung für die US Open absagen. Nadal nahm zuvor weder an Wimbledon noch an den Olympischen Spielen teil. Der Spanier ist nach Dominic Thiem und Roger Federer der dritte Superstar, der nicht in Flushing Meadows teilnimmt.