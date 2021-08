Fabio Jakobsen gewinnt achte Vuelta-Etappe

La Manga del Mar Menor. Fabio Jakobsen hat die achte Etappe der Vuelta der Radprofis gewonnen. Der 24 Jahre alte Niederländer setzte sich nach 173,7 Kilometern von Santa Pola nach La Manga del Mar Menor durch und gewann vor Alberto Dainese (Italien) und Jasper Philipsen (Belgien).

Die drei bisherigen Flachetappen hatten Philipsen (Sieg bei Etappe zwei und fünf) und Jakobsen (Erfolg beim vierten Teilstück) bereits unter sich aufgeteilt.

Für Tagessieger Jakobsen ist es eine furiose Rückkehr. Er war am 5. August 2020 bei der Polen-Rundfahrt von seinem Landsmann Dylan Groenewegen bei Tempo 80 in die Absperrung gedrängt worden. Der Sprinter lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma und hatte bei dem Sturz fast alle Zähne verloren. Sein Gesicht musste mit 130 Stichen genäht werden. Erst im April 2021 feierte er bei der Türkei-Rundfahrt sein Comeback.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich erwartungsgemäß nichts. Der slowenische Titelverteidiger Primoz Roglic liegt weiterhin acht Sekunden vor dem Österreicher Felix Großschartner, der mit einer Attacke bei der Bergetappe am Freitag seinen Rückstand deutlich reduziert hatte. Bevor am Montag in Almeria der erste Ruhetag wartet, geht es morgen nochmal ins Gebirge, wo Roglic und seine Konkurrenten deutlich mehr gefordert sein werden als auf dem Flachstück am Samstag.

© dpa-infocom, dpa:210821-99-920385/2