Nächster Zverev-Titel? Masters-Finale nach Zittersieg

So, 22.08.2021, 10.31 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev greift eine Woche vor dem Start der US Open nach dem nächsten hochkarätigen Turniersieg. In einem dramatischen Halbfinale beim ATP-Masters in Cincinnati setzte sich der Hamburger gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) durch.