Zverev dominiert in Cincinnati - Favoritenrolle für US Open

Zverev dominiert in Cincinnati - Favoritenrolle für US Open

Mo, 23.08.2021, 07.31 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev hat eine Woche vor dem Start der US Open einen weiteren hochkarätigen Turniersieg gefeiert und seine Co-Favoritenrolle für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres untermauert. Der an Nummer drei gesetzte Zverev gewann das Endspiel gegen den Russen Andrej Rublew im Schnelldurchgang und holte sich den zweiten Masters-Sieg in diesem Jahr.