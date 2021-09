US Open: Gojowczyk mit nächster Glanzleistung ins Achtelfinale

Fr, 03.09.2021, 20.00 Uhr

Peter Gojowczyk steht erstmals im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Der Qualifikant aus München schaffte bei den US Open gegen den Schweizer Henri Laaksonen in vier Sätzen den überraschenden Sprung in die Runde der letzten 16.