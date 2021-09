Austausch mit Flick: Voss-Tecklenburg will "Erlebnisse teilen"

Mi, 08.09.2021, 16.34 Uhr

Am 18. September starten die deutschen Fußballfrauen in die WM-Quali, und spätestens dann für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ein schwieriger Spagat aus Qualifikation und EM-Vorbereitung. Profitieren will sie dabei von den Erfahrungen ihrer männlichen Kollegen Hansi Flick und Stefan Kuntz, mit denen sie in engem Austausch steht.