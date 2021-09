US Open

US Open Zverev gegen Djokovic, Goldjunge gegen Grand-Slam-König

Alexander Zverev (l.) und Novak Djokovic nach dem Halbfinale des Tennisturniers bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bei den US Open spielen die beiden wieder gegeneinander.

New York. US Open: Alexander Zverev spielt gegen Novak Djokovic. Der eine möchte sein erstes Major-Turnier gewinnen – der andere vier in Folge.