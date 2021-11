Inter gelingt Schritt in Richtung Achtelfinale

Mailand. Italiens Fußball-Meister Inter Mailand ist dem Achtelfinale in der Champions League ein großes Stück nähergekommen.

Die Nerazzurri gewannen mit 2:0 (0:0) gegen Schachtjor Donezk. Der ehemalige Wolfsburger Torjäger Edin Dzeko wurde in einer von den Hausherren dominant geführten Partie mit einem Doppelpack zum entscheidenden Mann auf dem Feld (61./67. Minute). Zuvor hatten die vermeintlichen Tore von Ivan Perisic und Lautaro Martinez aufgrund von Regelverstößen keine Anerkennung gefunden. Mit zehn Punkten klettert Inter zumindest vorübergehend auf den ersten Platz der Gruppe D. Sollte der FC Sheriff Tiraspol nicht gegen Real Madrid gewinnen, stehen die Mailänder vorzeitig in der K.o.-Phase.

In der Gruppe C traf Sebastien Haller von Ajax Amsterdam doppelt. Die Niederländer feierten beim 2:1 (0:1) bei Besiktas Istanbul den fünften Sieg im fünften Spiel. Zunächst hatte Rachid Ghezzal die Hausherren in Führung gebracht (22.), ehe der eingewechselte Haller aufdrehte (54./69.). Besiktas bleibt damit punktlos und hat nicht einmal mehr Chancen, in der Europa League zu überwintern. Ajax sicherte sich den Sieg in der Gruppe von Borussia Dortmund.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-131423/2