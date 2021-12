NHL-Niederlagen für Oilers, Red Wings und Senators

Das Team um Eishockey-Star Leon Draisaitl kassierte trotz zahlreicher eigener Chancen ein 1:4 gegen die Minnesota Wild um den Augsburger Nico Sturm.

Für Minnesota war es der siebte Sieg in Serie, kein anderes Team in der National Hockey League hat mehr. Draisaitl und Sturm blieben beide ohne Torbeteiligung.

Für die Ottawa Senators endete das Zwischenhoch von zuletzt drei Siegen in Serie ausgerechnet gegen die New York Islanders, die ihrerseits zwölf Spiele in Serie nicht gewinnen konnten - bis zum 5:3 in Ottawa. Stützle gelang die neunte Torvorlage der Saison im letzten Drittel, als New York bereits 4:1 führte.

Auch die Detroit Red Wings kassierten eine Niederlage. Gegen die Nashville Predators gab es ein 2:5 für die Mannschaft um Nationalspieler Moritz Seider, der den Anschlusstreffer zum 1:2 vorbereitete und damit schon auf 15 Assists kommt in dieser Saison. Nach einem Zusammenprall im letzten Drittel konnte er nicht weiterspielen. Trainer Jeff Blashil hatte unmittelbar nach der Partie noch keine Informationen zu Art und Schwere einer Verletzung.

© dpa-infocom, dpa:211208-99-297422/3