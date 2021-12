Bayern will den Henkelpott und hofft auf Joshua Kimmich

Sehr viel Lob verteilten die Münchner am Mittwochabend und bedachten sich gegenseitig damit, wozu sie nach ihrer perfekten Gruppenphase in der Champions League mit sechs Siegen und 22:3-Toren auch Anlass hatten. Zum zweiten Mal überhaupt hatte der FC Bayern alle sechs Spiele der Vorrunde gewonnen. Erstmals war das vor zwei Jahren gelungen, damals folgte der Titelgewinn. Allein wegen dieser Zwischenbilanz sehen sich die Münchner nun erneut als Anwärter auf den Henkelpott.

Joshua Kimmich offenbar erst im Januar einsatzbereit

„Es ist schon unser Anspruch, einer der Favoriten zu sein. Klar, wir wollen gerne die Champions League gewinnen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Auslosung des Achtelfinals am Montag. In der Runde der letzten 16 Mannschaften soll auch Joshua Kimmich wieder dabei sein. Zuletzt hatte der ungeimpfte Nationalspieler wegen einer Corona-Infektion gefehlt, und er wird vor Weihnachten auch nicht mehr zur Verfügung stehen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren“, wurde Kimmich am Donnerstag auf der Internetseite des FC Bayern zitiert. Infiltrationen sind Ansammlungen von Flüssigkeiten und zellulären Bestandteilen, die Gewebeverdichtungen hervorrufen. Kimmich soll nun langsam aufgebaut werden und im Januar wieder voll dabei sein.

Manuel Neuer: Typisch Thomas Müller

Nagelsmann blickte derweil auf eine „sehr, sehr gute“ Gruppenphase zurück. Er verteilte auch einige Elogen an die Torschützen Thomas Müller, Leroy Sané und Jamal Musiala, die in der 34., 43. und 62. Minute zum sehr souveränen 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Barcelona getroffen hatten.

Nur einmal hing ein Lob etwas windschief in der kalten Arena-Luft. „Das war typisch Thomas“, sagte Kapitän Manuel Neuer über den Kollegen Müller, „eines der schönsten Tore, die ich von ihm gesehen habe.“ Wenn die Cleverness und das Geschick, aus einer ungünstigen Position heraus den maximalen Ertrag zu erwirtschaften als schön zu bezeichnen sind, dann hatte der Torwart natürlich Recht.

Zumindest unter ästhetischen Gesichtspunkten war seine Beurteilung aber als kurios einzustufen. Denn Müller hatte das 1:0 mit einer sehr krummen Kopfball-Bogenlampe über Barcelonas deutschen Torwart und Neuers Nationalelf-Konkurrenten Marc-André ter Stegen hinweg erzielt, der später bei Sanés Flatterball zum 2:0 eine sehr unglückliche Figur abgab. Müllers windschiefe Körperhaltung beim 1:0 inspirierte derweil zu allen möglichen Assoziationen, nur eher nicht zu Neuers Bewertung „schön“. Das sah auch Müller so.

Müller erzielt sein 50. Tor in der Champions League

„Gegen Barça, da flutscht es irgendwie bei mir. Es ist wieder so ein Tor“, sagte er nach seinem achten Treffer in seinem siebten Spiel gegen die Katalanen, „aber nehme ich mit.“ Zumal es sein 50. Tor in der Champions League war und er diese Marke als erster deutscher Kicker erreichte. Nur sechs Spieler haben häufiger getroffen als der 32 Jahre alte Müller. Es sei „schon cool“, zu diesem „erlauchten Kreis“ zu gehören, befand er.

Bayern-Routinier Thomas Müller hat in der Champions League sein 50. Tor erzielt. Er ist der erste deutsche Spieler, der diese Marke erreicht. Foto: Getty

Freuen durfte er sich auch über das Lob seines Trainers nach diesem Geisterspiel, in dem Müllers Anweisungen für die Kollegen wieder deutlich zu vernehmen waren. „Thomas ist immer ein wichtiger Spieler. Vielleicht gewinnt er noch mehr an Bedeutung, wenn keine Zuschauer da sind“, sagte Nagelsmann. „er coacht in neuneinhalb von zehn Fällen das absolut Richtige, weil er ein extrem gutes taktisches Gespür hat.“ Müller sorge damit auch für zusätzliche Aktivität bei den Kollegen. Solch ein Kommandogeber fehlt in der Abwehr seit David Alabas Abgang im Sommer zu Real Madrid.

Bayern drohen im Achtelfinale schwerere Gegner

Die mangelnde Kommunikation in der Defensive ist einer jener Makel, an denen die Bayern arbeiten müssen vorm Achtelfinale, in dem in Chelsea, Paris oder Atlético Madrid deutlich gefährlichere Gegner drohen als der in die Europa League abgestiegene FC Barcelona. „Wir starten eine neue Ära bei Null, um Barça dahin zurück zu bringen, wo es hingehört – in die Spitze der Champions League“, sagte Trainer Xavi.

Es könnte wegen der offiziell 1,35 Milliarden Euro Schulden ein sehr langer Weg werden. „Der immense Schuldenberg schwebt einfach über diesem Klub und hemmt extrem viele Bereiche“, befand Nagelsmann. Unter dem Eindruck des Auftritts in München wirkte Xavis neu ausgerufenes Ziel äußerst forsch. „Jetzt müssen wir halt die Europa League gewinnen“, sagte er.

Nagelsmann bedauert Aus der deutschen Teams

Beim FC Bayern dürfen sie sich über den Gewinn der Champions League Gedanken machen, ohne dabei realitätsfern zu wirken. Dass sich Dortmund, Leipzig und Wolfsburg bereits aus dem Wettbewerb verabschiedet haben, bedauerte Nagelsmann derweil ebenso wie Barcelonas Aus. „Wir haben selbst als Bayern München keine ganz leichten Voraussetzungen im europäischen Spitzenfußball. Das betrifft Mannschaften, die einen Tick niedriger gerankt sind, noch viel, viel mehr“, sagte er über die deutschen Konkurrenten. Sein Appell: „Nicht draufhacken, sondern alle gemeinsam anpacken.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de