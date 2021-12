Joshua Kimmichs Lungenprobleme - er ist kein Einzelfall

Das Coronavirus zwingt Bayern-Star Joshua Kimmich in eine noch längere Fußball-Pause. Eigentlich sollte das ungefährdete 3:0 (2:0) der Münchener in Europas Königsklasse gegen den FC Barcelona das letzte Spiel sein, das Deutschlands wohl bekanntester Impfverweigerer verpasst.

Doch am Donnerstag übermittelte der Profi eine ernüchternde Botschaft: Er teilte über den Verein mit, dass er „aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge“ in diesem Jahr nicht mehr für den Tabellenführer in der Bundesliga auflaufen könne.

Neustart gegen Gladbach?

Der Körper bremst ihn nach der Corona-Infektion aus – und auch die Mediziner haben wohl ein Stop-Schild aufgestellt. Er werde ein Aufbautraining absolvieren und könne „es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein“, teilte Kimmich mit. Kimmich verpasst die Partien an diesem Samstag gegen Mainz (15.30 Uhr/Sky) sowie in Stuttgart und gegen Wolfsburg. Es sind die Pflichtspiele sechs bis acht seit seinem letzten Einsatz beim 2:1 gegen den SC Freiburg am 6. November. Frühestmöglicher Termin für sein Comeback ist nun der Rückrundenstart am 7. Januar gegen Borussia Mönchengladbach.

Experten zufolge können die Folgen der Infektion im ungünstigen Fall lange anhalten. „Wir kennen bei Corona Fälle, die sich schnell zurückbilden und wir kennen Fälle, die wirklich lange brauchen, bis sie sich zurückbilden, selbst bei initial leichten Verläufen“, sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis. Ihm seien Patienten bekannt, die bis zu ein Jahr lang mit den Folgen der Erkrankung in der Lunge zu kämpfen hatten.

Eine Reihe von Fällen beim Sport

Es gibt eine Reihe prominenter Profisportler, die lange mit der Erkrankung und vor allem mit deren Nachwirkungen zu kämpfen hatten. Ergreifend war die Geschichte des Ringers Frank Stäbler, der sich früh – ohne Chance auf eine Impfung – infiziert hatte und sich mühsam ins Leben und dann sogar zu den Olympischen Spielen in Tokio zurückgekämpft hatte.

Andere Beispiele, dass Jugend und extreme Fitness nicht schützen waren Ilkay Gündogan, der beschrieb wie elend es ihm ging. Sein Opa habe am Telefon geweint und ihn gebeten, auf sich aufzupassen. „Das war schon ein einschneidendes Erlebnis, dass ausgerechnet mein Opa Angst um sein Enkelkind hat.“

Hertha-Profi Jarstein kämpfte mit schweren Symptomen

Hertha-Profi Rune Jarstein musste mit schweren Symptomen kämpfen, eine corona-bedingte Herzmuskelentzündung überstehen, wurde kurzzeitig zum Rollstuhlfahrer. Andere Beispiele? Der Freiburger Jonathan Schmid, Heidenheims Stürmer Tim Kleindienst, der von Wolfsburg ausgeliehene BVB-Profi Marin Pongracic, der während der Partie des VfL gegen Union wegen Luftnot ausgewechselt werden musste und Leipzigs (mittlerweile verliehener) Hee-Chan Hwang hatten teilweise noch ohne Chance auf ein Impfung schwere Verläufe. Der Südkoreaner Hwang sprach in einem Interview davon, die ersten sieben Tage „fast tot“ gewesen zu sein.

Der Schalker Marius Bülter, der sich vor einem Jahr, als er noch in Berlin für Union auflief, infizierte, wurde jetzt, möglicherweise nach einer Booster-Impfung – der Klub hält sich mit der Begründung für die genauen Ursachen bedeckt – wegen „schlechter Blutwerte“ vorerst aus dem Verkehr gezogen.

Risikofaktor Long Covid

Wie groß das Risiko von Corona-Infektionen bei Leistungssportlern ist, können Wissenschaftler und Ärzte bis heute noch nicht beziffern. Insbesondere Long Covid, die Langzeitfolgen einer Infektion, geben nach zwei Jahren Pandemie immer noch Rätsel auf. Sportmediziner in Deutschland erforschen derzeit, warum bei manchen Genesenen der Körper weiter gegen das Virus kämpft.

Monatelang können Symptome wie Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Gedächtnis- und Herzprobleme oder gar neurologische Ausfälle auftreten. Manche Athleten werden nie wieder ihr altes Leistungsniveau erreichen können, zeigen erste Studien.

„Wir schätzen, dass zehn bis 20 Prozent der Gesamtinfizierten ein Long-Covid-Syndrom entwickeln“, sagte Prof. Wilhelm Bloch, Leiter des Institutes für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule Köln, dieser Zeitung. Das große Problem sei zudem der Weg zurück: Noch fehlen individuell passende Therapien, um Athleten nach einer Long-Covid-19-Erkrankung wieder an die Belastungen des Leistungssports heranzuführen.

