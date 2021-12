Tedesco setzt bei RB-Debüt auf Dreier-Kette

Leipzig. RB Leipzigs neuer Trainer Domenico Tedesco lässt bei seinem Debüt im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eine Dreier-Abwehrkette spielen. Die Rückkehr von Willi Orban nach seiner Corona-Erkrankung macht das möglich.

Auch Mohamed Simakan kehrt für den verletzten Lukas Klostermann im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Manchester City (2:1) in die Abwehr zurück. Orban ersetzt seinen ungarischen Landsmann Dominik Szoboszlai. Bei Borussia Mönchengladbach kommt es nach dem 0:6 gegen Freiburg vor einer Woche nicht zur erwarteten Rückkehr von Ex-Nationalspieler Christoph Kramer, er bleibt Reservist. Für Alassane Plea läuft im Angriff Breel Embolo auf.

FC Bayern mit Hernández gegen Mainz

Lucas Hernández kehrt beim FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga wieder in die Startelf zurück. Nachdem der Verteidiger beim 3:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona angeschlagen nicht eingesetzt worden war, übernimmt er am Samstag gegen den FSV Mainz 05 wieder den Part von Nationalspieler Niklas Süle.

Ansonsten vertraut Trainer Julian Nagelsmann der siegreichen Mannschaft aus der Königsklasse. Im Mittelfeld ersetzen Corentin Tolisso und Jamal Musiala erneut die fehlenden Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Goretzka hat Probleme an der Patellasehne, Kimmich kann nach seiner Corona-Infektion erst im kommenden Jahr wieder spielen. Der gegen Barcelona fehlende Serge Gnabry ist als Joker dabei.

Bei den Gästen gehört Alexander Hack zur Anfangsformation. Der Abwehrspieler hatte am Anfang der Woche etwas kürzer treten müssen, ist aber für das große Spiel in München einsatzbereit. Trainer Bo Svenssen setzt auf die Elf, die in der vergangenen Woche 3:0 gegen Wolfsburg gewann.

BVB beim Derby in Bochum ohne Guerreiro

Borussia Dortmund muss im Derby beim VfL Bochum auf Raphael Guerreiro verzichten. Der linke Außenverteidiger steht wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung und wird in der Startelf durch Nico Schulz ersetzt. Dagegen ist Nationalspieler Julian Brandt, der sich vor einer Woche im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern (2:3) eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, wieder dabei. Er sitzt aber am Samstag zunächst auf der Bank. Die Plätze für die fehlenden Donyell Malen und Manuel Akanji nehmen Marius Wolf und Dan-Axel Zagadou ein.

Der Aufsteiger aus Bochum muss auf Danny Blum, Eduard Löwen und Takuma Asano verzichten. Dagegen steht Stammkeeper Manuel Riemann wieder zwischen den Pfosten.

