Champions League: FC Bayern trifft im Achtelfinale auf Atlético

Eklige Aufgabe in der Champions League für den FC Bayern: Die Münchner treffen im Achtelfinale auf Atlético Madrid, eine nickelige Mannschaft, die Thomas Müller bei einem Gruppen-Spiel in der vergangenen Saison noch als „die größten Rabauken des Fußballs“ bezeichnet hatte. Wohl auch deshalb huschte Hasan Salihamidzic ein süffisantes Lächeln über das Gesicht, als er den Zettel mit dem Gegner sah.

Nagelsmann freut sich auf Atlético

„Wir haben vor jedem Respekt, aber Angst haben wir keine“, betonte Salihamidzic, der Atletico als „eines der härtesten und attraktivsten Lose im Achtelfinale“ bezeichnete. Gegen die Mannschaft des emotionalen argentinischen Trainers Diego Simeone sei aber unabhängig davon eine „Top-Leistung“ gefragt. Atletico und ihr Trainer besäßen vor allem „viel Mentalität, da ist alles möglich. Das wird packend und spannend“, sagte der Sportvorstand der Münchner. „Gutes Los, interessanter Gegner, ich freu mich drauf“, ergänzte Trainer Julian Nagelsmann höchst unaufgeregt.

Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Hinspiele der Achtelfinal-Partien in der Königsklasse sind für den 15./16. und 22./23. Februar angesetzt, die Rückspiele finden am 8./9. und 15./16. März statt. Das Endspiel wird am 28. Mai in St. Petersburg ausgetragen.

Als Bayerns an Atlético scheiterte

Gegen Atlético hatten die Bayern zuletzt in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gespielt und mit 4:0 und 1:1 die Oberhand behalten. Es gibt aber auch schlechte Erinnerungen an die Mannschaft von Trainer Diego Simeone. 2016 scheiterten die Münchner im Halbfinale an den Madrilenen.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hatte sich als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Im vergangenen Jahr war für die Bayern im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Endstation.

Champions Lerague: Tuchel gegen Rangnick

In den weiteren Achtelfinal-Partien sticht vor allem das Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem von Ralf Rangnick trainierten englischen Rekordmeister Manchester United heraus. Jürgen Klopp und der FC Liverpool bekommen es mit RB Salzburg zu tun. Vorjahressieger FC Chelsea mit dem deutschen Coach Thomas Tuchel trifft auf Wolfsburg-Bezwinger OSC Lille.

Der FC Bayern ist der letzte verbliebene Bundesligist in der Königsklasse. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind als Gruppendritte in die Europa League abgestiegen, der VfL Wolfsburg ist nach Platz vier in der Gruppenphase gar nicht mehr international vertreten. So schlecht war die Bundesliga letztmals in der Saison 2017/18.