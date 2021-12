Dortmund gegen Glasgow - Leipzig trifft auf San Sebastian

Nyon. Die beiden Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig haben in der Zwischenrunde der Europa League namhafte Gegner zugelost bekommen.

Der BVB trifft auf den schottischen Meister Glasgow Rangers, die Leipziger spielen gegen den spanischen Top-Club Real Sociedad San Sebastian. Das ergab die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon.

Beide Mannschaften haben am 17. Februar zunächst Heimrecht, die Rückspiele werden am 24. Februar ausgetragen. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt steigen als weitere deutsche Vertreter erst eine Runde später im Achtelfinale ein, da sie in der Gruppenphase jeweils den ersten Platz belegt hatten.

© dpa-infocom, dpa:211213-99-366267/2