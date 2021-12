NFL: Mahomes und Kansas gewinnen Overtime-Thriller

Fr, 17.12.2021, 11.22 Uhr

Star-Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich in einem packenden Duell den nächsten Sieg in der NFL gesichert. Der Champion von 2019 festigte durch das 34:28 nach Verlängerung bei den Los Angeles Chargers die Spitzenposition in der AFC West.