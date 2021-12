Darts-WM: Van Barneveld nach Niederlage positiv getestet

Sa, 25.12.2021, 10.17 Uhr

Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld ist nach seiner Zweitrundenniederlage bei der Darts-WM positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Niederländer spät an Heiligabend via Twitter mit. Im Match am Vorweihnachtstag gegen Ex-Weltmeister Rob Cross habe er noch keine Symptome gespürt, schrieb van Barneveld, mittlerweile leide er aber unter Atemnot, Fieber und starker Müdigkeit.