Vor Australian Open: Osaka in Melbourne eingetroffen

Vor Australian Open: Osaka in Melbourne eingetroffen

Di, 28.12.2021, 11.42 Uhr

Nach ihrer Tennis-Auszeit ist Naomi Osaka in Melbourne angekommen, um sich auf die bevorstehenden Australian Open vorzubereiten. Die 24-Jährige, die in diesem Jahr öffentlich über ihre Probleme mit Depressionen sprach, wird zunächst am Melbourne Summer Set Event teilnehmen, bevor sie beim Grand-Slam-Turnier als Titelverteidigerin angreifen wird.