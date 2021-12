Handball-EM, Olympia und Katar: Die Sporthighlights im Jahr 2022

Do, 30.12.2021, 07.00 Uhr

Das Jahr 2022 bringt einige große Sportereignisse mit sich. Wann startet die WM, was erreichen die deutschen Handball-Männer und was passiert in Peking? Ein Ausblick auf das Sportjahr 2022.