1. FC Köln: Czichos wechselt zu Ex-Schweinsteiger-Klub in die USA

So, 02.01.2022, 17.35 Uhr

Innenverteidiger Rafael Czichos wechselt vom 1. FC Köln in die MLS zum früheren Klub von Bastian Schweinsteiger. Der 31-Jährige schließt sich noch im Winter Chicago Fire an, nachdem er zuvor in der Hinrunde in Köln Stammspieler war.