Wagner als Rookie des Monats in der NBA ausgezeichnet

Mi, 05.01.2022, 09.49 Uhr

Franz Wagner ist für seine starken Leistungen in der NBA ausgezeichnet worden. Der 20-Jährige von den Orlando Magic wurde zum Rookie des Monats Dezember in der Eastern Conference ernannt. Wagner hatte in den vergangenen vier Wochen mit 19,5 Punkten im Schnitt mehr als jeder andere Neuling getroffen.