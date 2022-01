Skispringer Geiger führt nach erstem Durchgang

Der 28 Jahre alte Allgäuer setzte sich beim Springen in Bischofshofen nach dem ersten Durchgang an die Spitze.

Bischofshofen. Deutschlands Skispringer Karl Geiger nimmt Kurs auf einen Tagessieg bei der Vierschanzentournee.

Der 28 Jahre alte Allgäuer sprang in Bischofshofen 140,5 Meter und setzte sich damit nach dem ersten Durchgang an die Spitze. Ihm folgen Daniel Huber aus Österreich und der Japaner Yukiya Sato. Tournee-Favorit Ryoyu Kobayashi aus Japan sprang nur 133,5 Meter und kam damit nicht über Rang fünf hinaus. Kobayashi hatte zuvor die ersten drei Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen (als Ersatz für Innsbruck) gewonnen.

"Der Sprung hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das gibt richtig viel zurück", kommentierte Geiger in der ARD. Für den letzten deutschen Einzelsieg hatte er selbst bei der Vorjahrestournee in Oberstdorf gesorgt.

