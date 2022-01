Kanter reagiert auf Yao-Einladung: "Begleitest Du mich in die Arbeitslager?"

Do, 20.01.2022, 10.07 Uhr

Das hat man sich in China wohl anders vorgestellt: Peking-Kritiker Enes Kanter Freedom hat via Twitter die Einladung der chinesischen Basketball-Legende Yao Ming angenommen, nach China zu kommen, schlug aber vor, ob Yao ihn nicht in die Arbeitslager der Uiguren begleiten wolle.