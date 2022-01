Biathlon: Doll gewinnt Massenstart vor Bö

Sa, 22.01.2022, 14.32 Uhr

Benedikt Doll zeigt sich 13 Tage vor dem Start der Olympischen Spielen in Peking in guter Form. Der 31-Jährige gewinnt in Antholz den Massenstart über 15 Kilometer und feiert den dritten Weltcup-Sieg seiner Karriere.