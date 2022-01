Brandt zur Nationalmannschaft: "Meine Zeit ist noch nicht vorbei"

Do, 27.01.2022, 14.06 Uhr

Kampfansage von Julian Brandt: Der BVB-Spieler sieht sich im WM-Jahr noch immer als Nationalspieler und will sich seinen Platz im DFB-Team zurückholen. Auch von einem "nervigen Knick" in seiner Nationalmannschaftskarriere im vergangenen Jahr will sich der 25-Jährige "nicht runterziehen lassen".