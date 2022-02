Wer startet wann? Der Zeitplan der Olympischen Spiele 2022

Di, 01.02.2022, 06.01 Uhr

Die Olympischen Spiele in Peking werden am Freitag feierlich eröffnet. Doch schon am Mittwoch beginnen die ersten Wettkämpfe. Wir zeigen, welche Entscheidungen im Hinblick auf deutsche Medaillenchancen wann anstehen und nennen alle relevanten Termine. Eine Übersicht über den Zeitplan des Großevents.