Australien-Ausweisung: Djokovic kündigt seine "Version" der Vorkommnisse an

Do, 03.02.2022, 18.45 Uhr

Novak Djokovic will in Kürze seine Sicht auf die Vorkommnisse in Australien schildern. Der Weltranglistenerste bittet derzeit noch um "sieben bis zehn" Tage Geduld.