Alles nur ein "Missverständnis"? Peng trifft Bach - Zweifel bleiben

Mo, 07.02.2022, 17.51 Uhr

Die Frage erlangte Weltruhm, eine Antwort kam am dritten Tag der Olympischen Spiele - doch die Zweifel bleiben. "Wo ist Peng Shuai?" Am Samstag traf sich die Wimbledonsiegerin von 2013 mit IOC-Präsident Thomas Bach. In einem anschließenden Gespräch teilte sie mit, ihre Missbrauchsvorwürfe gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker seien ein "großes Missverständnis", auch sei sie "nie verschwunden" gewesen. Was bleibt, sind mehr Fragen als Antworten.