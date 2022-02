Formel 1: Kniefall-Zeremonie wird gestrichen

Di, 08.02.2022, 16.20 Uhr

In der Formel 1 wird in der kommenden Saison die Kniefall-Zeremonie gestrichen. Anstatt mit Gesten auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen, sei es nun an der Zeit, "etwas zu tun", sagte F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.