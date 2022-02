Winterspiele in Peking

Winterspiele in Peking Schweizerin Gut-Behrami vor Olympia-Sieg im Super-G

Yanqing. Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami steht vor ihrem ersten Olympiasieg.

Die Weltmeisterin lag im Super-G bei den Winterspielen in China nach 30 Starterinnen in Führung. Am Montag hatte die 30-Jährige schon Bronze im Riesenslalom geholt. Zweite hinter Gut-Behrami war die Österreicherin Mirjam Puchner, Dritte die Schweizerin Michelle Gisin.

Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle, lag auf Rang 15. In der Abfahrt am kommenden Dienstag ist die Starnbergerin aber deutlich stärker einzuschätzen. Mikaela Shiffrin (USA) erreichte nach ihrem jeweils frühen Aus im Riesenslalom und Slalom diesmal das Ziel und lag auf Platz neun.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-74069/2