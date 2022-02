Snowboard: White zum Abschluss ohne Medaille - Höflich wird Achter

Fr, 11.02.2022, 07.56 Uhr

Snowboard-Superstar Shaun White sprang am Freitag im letzten Halfpipe-Wettkampf seiner Laufbahn bei den Winterspielen in Peking nur auf Rang vier. Gold sicherte sich der Weltcupführende Japaner Ayumu Hirano. Der Deutsche Andre Höflich schaffte es in seinem ersten Olympiafinale auf einen guten achten Platz.