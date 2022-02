München. Ende des Jahres findet das erste reguläre NFL-Spiel in Deutschland statt. Nun steht eine Mannschaft fest, die nach München kommt.

American Football Tampa Bay Buccaneers spielen erstes NFL-Spiel in Deutschland

Die Tampa Bay Buccaneers werden Ende des Jahres Teil des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden. Wie die National Football League am Montag bekannt gab, ist der Super-Bowl-Gewinner von 2021 für das Debüt in der Münchener Allianz Arena vorgesehen. Der Gegner wird später mit der Veröffentlichung des gesamten Spielplans verkündet.

Bis 2025 gibt es jedes Jahr ein Spiel in Deutschland

Die Bucs hatten sich gemeinsam mit den Carolina Panthers, den Kansas City Chiefs und den New England Patriots die Marketingrechte für Deutschland gesichert. Bis mindestens 2025 wird jeweils ein Spiel der Regular Season in Deutschland ausgetragen, wechselweise in München und Frankfurt.

„Dieses historische Spiel wird eine wichtige Rolle dabei spielen, den Fußabdruck der NFL auch international zu setzen“, sagte Buccaneers-Besitzer Joel Glazer. (sid)

