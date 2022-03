Davis Cup Zverev bringt deutsches Team in Brasilien in Führung

Olympiasieger Alexander Zverev ist seiner Favoritenrolle zum Auftakt der Davis-Cup-Partie in Brasilien gerecht geworden. Der 24-Jährige gewann in Rio de Janeiro gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild klar mit 6:4, 6:2 und brachte die deutsche Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Nach 1:34 Stunden verwandelte Zverev auf dem Centre Court im Olympia Park seinen ersten Matchball. Im zweiten Einzel trifft Jan-Lennard Struff auf die brasilianische Nummer eins Thiago Monteiro. Am Samstag stehen dann ab 18.00 Uhr MEZ (Sportdeutschland.tv) zunächst das Doppel und dann zwei weitere Einzel auf dem Programm. Im Falle eines Sieges würde sich Deutschland für die Gruppenphase im September qualifizieren.

Eineinhalb Wochen nach seiner Disqualifikation beim ATP-Turnier in Acapulco genügte Zverev gegen die Nummer 216 der Welt eine solide Leistung, um den erwarteten Erfolg einzufahren. Der deutschen Nummer eins gelang im ersten Satz ein schnelles Break, nach 51 Minuten holte er sich den ersten Durchgang mit dem zweiten Satzball.

Auch im zweiten Satz hatte der Weltranglisten-Dritte mit dem 21 Jahre alten Außenseiter keine Schwierigkeiten. Zverev nahm dem Brasilianer, der sich Mitte des Satzes kurz an der Hand behandeln ließ, zweimal den Aufschlag ab und machte den ungefährdeten Erfolg im ersten Versuch perfekt.

Zverev will ramponiertes Image aufbessern

Zverev hatte sich nach seinem Ausraster in Acapulco erst kurzfristig dazu entschieden, sein Comeback im Davis Cup zu geben. Eigentlich hatte er für die Partie schon abgesagt, weil sie wegen des bereits in der kommenden Woche stattfindenden Masters-1000-Turniers in Indian Wells nicht in seinen Turnierplan passte.

Doch nach den Negativschlagzeilen im Anschluss an sein Verhalten in Acapulco geht es für Zverev auch darum, sein Image wieder aufzupolieren. In Acapulco hatte Zverev nach einem verlorenen Doppel mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen und den Referee dabei fast am Fuß getroffen. Zverev wurde danach vom gesamten Turnier ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe belegt. Zudem ermittelt die Herren-Organisation ATP noch weiter gegen den 24-Jährigen. Mit dem klaren Auftakterfolg gegen Wild gelang ihm zumindest ein kleiner Schritt in Richtung Image-Aufbesserung.

© dpa-infocom, dpa:220304-99-390553/3