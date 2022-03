Nationalspielerin Freigang zu Equal Pay: "Geht darum, Zeichen zu setzen"

Di, 08.03.2022, 06.00 Uhr

Zum Weltfrauentag spricht Nationalspielerin Laura Freigang über das Thema Equal Pay im Frauenfußball und die Entwicklung in Europa. In den USA hatten Superstar Megan Rapinoe und Co. jüngst die historische Gleichbezahlung von Männern und Frauen durch den Verband erreicht.