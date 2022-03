Draisaitl trifft bei Oilers-Sieg gegen Meister Tampa Bay

So, 13.03.2022, 10.02 Uhr

Eishockeystar Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers haben in der NHL den Titelverteidiger Tampa Bay Lightning bezwungen. Die Kanadier setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch und holten im Kampf um die Play-offs den zweiten Sieg in Serie.