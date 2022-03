Lakers in Not: Elfte Auswärtspleite in Serie

Lakers in Not: Elfte Auswärtspleite in Serie Lakers in Not: Elfte Auswärtspleite in Serie Do, 17.03.2022, 07.58 Uhr Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James taumeln weiter durch die NBA. Nach der elften Auswärtspleite in Serie ist die Play-off-Teilnahme für den Rekordmeister weiter in akuter Gefahr. Für Dennis Schröder und Maxi Kleber verlief der Abend unterschiedlich.

