Die Formel 1 begeistert die Menschen in Saudi Arabien – und soll die Welt von der neuen saudischen Weltoffenheit überzeugen.

Dschidda. In Saudi-Arabien steigt das fünfte Rennen in Folge in der Golfregion. Die Formel 1 braucht Geld, die Scheichs wollen als modern gelten.