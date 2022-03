Formel 1 Hamilton scheitert früh in Qualifikation in Dschidda

Dschidda. Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist überraschend schon im ersten Durchgang der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien ausgeschieden.

Der britische Mercedes-Pilot kam in Dschidda bei der Jagd auf die besten Startplätze nicht über Rang 16 hinaus. Nur die besten 15 Piloten schaffen es jeweils in die zweite Runde der Qualifikation. "Das tut mir so leid, Jungs", funkte der 37-Jährige an die Box.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch für Nico Hülkenberg endete der Arbeitstag frühzeitig. Der Vertreter des corona-infizierten Sebastian Vettel belegte im Aston Martin Rang 18.

© dpa-infocom, dpa:220326-99-683484/2