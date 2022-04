Financial Fair Play: UEFA entscheidet über Reform

Mi, 06.04.2022, 12.40 Uhr

Das Exekutivkomitee der UEFA wird am Donnerstag in Nyon über eine Reform des Financial Fair Play (FFP) entscheiden. Demnach soll das umstrittene und oftmals unzureichend umgesetzte FFP durch neue Regularien zur Financial Sustainability ersetzt werden.