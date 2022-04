NBA: Bucks auf Kurs - Suns straucheln

Mo, 25.04.2022, 08.24 Uhr

Titelverteidiger Milwaukee Bucks steht in den Play-offs der NBA kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das Team um Giannis Antetokounmpo setzte sich mit 119:95 bei den Chicago Bulls durch. Die Phoenix Suns tun sich in der Serie gegen die New Orleans Pelicans hingegen unerwartet schwer.