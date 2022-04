"Diese Euphorie bereitet uns Gänsehaut": Schalke erwartet 10.000 Fans in Sandhausen

Do, 28.04.2022, 12.12 Uhr

Die Euphorie bei Schalke 04 ist trotz der 1:4-Heimpleite gegen Werder Bremen nicht zu bremsen. Am Freitag tritt die Mannschaft von Mike Büskens beim SV Sandhausen an und will einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Aber der Trainer warnt vor dem formstarken SVS.