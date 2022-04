BVB will Bayern-Jäger bleiben: "Es gibt nichts für den zweiten Platz"

Fr, 29.04.2022, 13.22 Uhr

BVB-Coach Marco Rose will sich mit der Rolle des scheiternden Herausforderers in der Bundesliga nicht auf Dauer abfinden. Vor dem Heimspiel gegen Bochum am Samstag betonte der Dortmund-Trainer, Rekordmeister Bayern weiter angreifen und sich nicht an die Verfolgerrolle "gewöhnen" zu wollen.